«الإسكان» تعلن آخر موعد لتقنين أوضاع مالكي الأراضي في أكتوبر الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق وللمجتمعات العمرانية الجديدة، آخر موعد لتقنين أوضاع مالكي الأراضي في مدينة أكتوبر الجديدة المتعاملين مع شركة الوادي الأخضر، موضحة أن آخر موعد هو يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023.

وأوضح جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أن هذا القرار جاء بناءً على قرار الوحدة المركزية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لسياسات التعامل مع الأراضي المضافة لأحوزه عددٍ من المدن الجديدة والمشكلة بالقرار الوزاري رقم 367 لسنة 2023.

تقديم كافة المستندات الدالة على الملكية

وقال المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنه يتم تقديم كافة المستندات الدالة على الملكية وهي «أصل للاطلاع - صورة - رفع مساحي من جهة معتمدة»، وطبقاً للشروط الواردة بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 173 بتاريخ 13 نوفمبر 2023.

وفي سياق منفصل، يذكر أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافق، على منح مهلة لمدة شهرين، لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة، وتشمل من ضمنها مشروع أرضي «بيت الوطن»، الجاري تخصيصها، وجاء هذا القرار من المجتمعات العمرانية تسهيلا وتيسيرا منها على المواطنين، ومنحهم فرصة لاستلام قطع الأراضي المخصصة لهم والقضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي.