شاهين العبقري يطرح أغنيته الجديدة «فرقع لوز»

طرح مطرب الراب شاهين العبقري أغنيته الجديدة «فرقع لوز»، على طريقه الفيديو كليب عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وجميع المنصات الموسيقية.

تفاصيل أغنية فرقة لوز

الأغنية من كلمات شاهين وألحان راشد ماسترينج نادر سليمان، وتمّ تصوير الأغنية في دبي بالتعاون مع المخرج بوبي ديلون.

ويعد شاهين من أحد أبرز مغني التراب في الساحة الغنائية في الفترة الأخيرة، وحظي بشعبية كبيرة بسبب نوع أغانيه المختلفة عن غيره من جيله، وحظيت أغانيه بانتشارٍ كبير، خلال الفترة الماضية.

نجاحات شاهين الاخيرة

وحقق شاهين نجاحا كبيرا مؤخرا بأغنيته الأخيرة «مسبك وإم في بي» وأغنية «سيري» التي طرحها 25 يونيو العام الماضي، وتخطت حاجز 24 مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب».

وينتظر شاهين عرض مسلسل حدث بالفعل بعنوان حكاية كاملة وهو من بطولة شاهين وآية سماحة، وبسنت حاتم، وأحمد فهيم، وتامر فرج وعدد كبير من الفنانين وإخراج وائل فرج.

ويرصد مسلسل «حدث بالفعل» الأمراض النفسية، ويلقي الضوء عليها في قالب درامي، كما تستعرض الحكايات حجم معاناة المرضى بجانب تقديم طرق علاجية لتلك الأمراض.