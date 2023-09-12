كاتب صحفي: دعم مصر للأشقاء العرب ينبع من مسؤولية تاريخية

قدّم الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة العزاء للأشقاء في ليبيا وفي المغرب، عل خلفية الكوارث التي ضرب البلدين الشقيقين، من الفيضانات والزلازل، قائلا «نشكر الله أنه حمى مصر من مثل هذه الكوارث».

وأضاف «أبو شامة»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الله وضع في مصر استقرارا أهلها لتكون داعمة ومساندة لكل الأشقاء، ودعم الله هذه الحماية بقيادة سياسية واعية مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بمجرد عودته من الهند بإعلان الحداد للدعم المعنوي، ثم الدعم المادي عبر التحرك اللوجستي.

دعم مصري على أعلى مستوى

وذكر «أبو شامة»، أن الدعم المصري جاء على أعلى مستوى، بوصول الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وطائرات الإغاثة المصرية إلى ليبيا، واتصالات وزير الخارجية المصري مع نظيره المغربي ونقله تأكيد القيادة المصرية على الدعم الكامل للمغرب، من منطلق المسؤولية المصرية، فمصر تستشعر دورها وتظهر في أوقات الشدة للوقوف بجانب الأشقاء العرب الذين تجمعنا بهم صلات تاريخية ومواقف حقيقية من التعاون والتضامن.

التحرك سريعا لدعم كل الأشقاء

وأكد الكاتب الصحفي، أن استقرار مصر وقوتها التي خصها الله بها هو ما يمكنها من التحرك سريعا لدعم الأشقاء في كل المواقف والأزمات، وأصبح هذا الدور متوقعا ومنتظرا من مصر، فالعالم كله أعلن استعداده للمساعدة، لكن وقع المساعدة المصرية على الأشقاء العرب مختلف، له دور معنوي، حين يسرع شقيقك إلى نجدتك يكون التأثير المعنوي قويا، ويعطي دافعا مهما في هذه الظروف.

ولفت إلى أن تحركات القيادة السياسية الحكيمة التي تنأى بنفسها عن التورط في أي مواقف سلبية تجاه الأشقاء ميزت مصر بنظرة تقدير واحترام من العالم أجمع، وبالتالي سرعة استجابة مصر لمساعدة الأشقاء وضعها في مرتبة دولة قوية ذات قدرات يمكنها الفعل والتأثير، فهي دولة أفعال يمكن الاعتماد عليها عربيا ودوليا رغم ما يعانيه العالم من ظروف اقتصادية.