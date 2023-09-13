أستاذ اقتصاد: الاستثمار وزيادة الإنتاج كلمة السر في خفض التضخم

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن المقترحات الخاصة حول قضية غلاء الأسعار والتضخم جاءت في إطار المدى الطويل وإطار المدى القصيرة، فالتعامل مع هذه الإشكالية يتمثل في الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي لأنه كلمة السر وراء المشكلات كلها التي تواجه الاقتصاد المصري، سواء في معدلات التضخم أو معدلات البطالة أو مشكلة الديون الخارجية.

معدلات التضخم قادمة من الخارج

وأضاف «عنبر»، خلال مكالمة هاتفية، على شاشة قناة «إكسترا لايف»، أن معدل التضخم الإجمالي للدولة نجد أن جزءاً كبيراً منه قادم من الخارج، ومن ثم فكرة زيادة الإنتاج وزيادة المعروض من هذه السلع سيؤدي إلى خفض معدلات التضخم، لكن هذا الإطار يمكن تطبيقه على المدى الطويل، خاصة أن هناك خطوات جرى أخذها في هذا الإطار فيما يتعلق بوثيقة ملكية الدولة.

التسعيرة الجبرية

وأشار إلى أن الإجراءات التي يجب اتخاذها على المدى القصير تتمثل في التسعيرة الجبرية أو إحكام الرقابة على السوق في ظل التوقيت الحالي.