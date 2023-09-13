عملية إنقاذ من العاصفة دانيال.. بطولة شاب في ليبيا تنتهي بصدمة ومصير غامض

أقدم شاب يعمل مع منظمة الهلال الأحمر الليبية، على شجاعة نادرة، معرضا حياته للخطر حيث جرفته السيول دون تحديد مصيره، عندما حاول إجلاء أسرة عالقة في دور مرتفع ليقع في ظلمات السيول الجارفة.

بطولة نادرة تنتهي بمصير غامض

وذكر مصدر من منظمة الهلال الأحمر بمدينة البيضاء الليبية لـ فضائية «سكاي نيوز عربية»، أن هناك بطولة نادرة نفذها أحد شباب الهلال الأحمر الذي كانوا يتسابقون على إغاثة العالقين منذ وصولهم إلى مدينة البيضاء المنكوبة نتيجة إعصار دانيال.

استغاثة أسرة ليبية

واستغاثت أسرة مكونة من 5 أشخاص بينهم طفل بعد أن علقوا بأحد الأدوار المرتفعة وجرفتهم العاصفة دانيال لذا تدخل الشاب لإنقاذهم، وتحرك وسط المياه التي غطت المكان ولكن كلما اقترب منهم زادت نسبة المياه في المكان، وبعد بكاء الأطفال ونحيب النساء، قفز الشاب وربط على وسطه حبل ونطق الشهادة وانطلق إلى مهمة الإنقاذ التي ربما تكون الأخيرة في حياته.

الحبل يخون الشاب المنقذ

وصل الشاب إلى البيت ولكن لم يتوصل بعد إلى الأفراد، وفجأة انقطع الحبل الموجود حول وسط الشاب ليسقط وتجرفه السيول صارخا، طالبا النجدة بعد أن كان هو المنجد، وخلال دقائق ابتعلته المياه واختفى دون معرفة موقفه حتى الآن مفقود أم ضحية ضمن الآلاف.