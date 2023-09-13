هل يجوز قراءة الفاتحة بدلا من التشهد؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة، مفاده أن ابنتها طفلة صغيرة لا تستطيع قراءة التشهد فهل يمكن قراءة الفاتحة بدلا منها وهل صلاتها صحيحة.

عبد السميع: الأطفال ترفع عنهم أحكام الصلاة إلى أن يتعلموها

وأضاف «عبد السميع»، خلال حلقة اليوم من برنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ الصلاة لها أحكام، و«لكن الأطفال ترفع عنهم هذه الأحكام حتى يتعلموا الصلاة».

صلاة الابنة صحيحة وعليها تعلم التشهد

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنَّه «لا يوجد مشكلة على الإطلاق من صلاة الابنة وصلاتها صحيحة، لكن لا بد من تعلمها كل يوم جملة من التشهد لتصلي بها حتى تتقنها.. وربنا يتقبل منكم ومنها».