الهند تسجل حالتي وفاة بفيروس «نيباه»

أعلن مسؤول بالمعهد الوطني الهندي لعلوم الفيروسات، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالتي وفاة بفيروس نيباه بولاية كيرالا الهندية، مضيفا أن شخصا توفى هذا الشهر، بينما توفى الآخر يوم 30 أغسطس.

وأضاف المسؤول الهندي أنه يُشتبه في إصابة شخصين آخرين من نفس الأسرة بعدوى فيروس نيباه، وأن عينتيهما أُرسلتا للتحليل، مردفا أن معهد علوم الفيروسات أرسل التقرير لوزارة الصحة الاتحادية في الهند.

اكتشاف فيروس نيباه لأول مرة عام 1999

وكان فيروس نيباه المميت الذي يُتلف المخ قد اكتشف لأول مرة في 1999، خلال تفشى لمرض يصيب مُربي الخنازير ومن يخالطونها بشكل مباشر في ماليزيا وسنغافورة، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وينتقل فيروس نيباه إلى البشر من خلال الاتصال المباشر بخفافيش، أو خنازير، مصابة، أو بشر مصابين، إذ أودى تفشي فيروس نيباه في كيرالا في الهند عام 2018 بحياة 17 شخصا، وتكرر ظهوره بضع مرات في ذات الولاية، بينها عام 2021، ولا يوجد علاج أو لقاحات مضادة لهذا الفيروس.

فحوصات جماعية

ونقلت وكالة «رويترز» عن المسؤول الهندي إنه ستبدأ فحوص جماعية في المنطقة التي رصدت فيها أحدث حالتي إصابة، وتم اتخاذ إجراءات لتطبيق عمليات العزل.