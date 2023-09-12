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«الإسعاف الليبي» يشكر مصر على مساندتها لطرابلس بعد العاصفة دانيال

كتب:

حسن سمير
10:57 م | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
المساعدات المصرية

المساعدات المصرية

وجّه أسامة علي، المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا الشكر للدولة المصرية على المساعدات التي قدمتها لها: «شكرا مصر وشكرا لكل دولة وقفت بجانب ليبيا في المحنة الصعبة التي تمر بها».

وتابع خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي المذاع عبر شاشة الحياة، أن العاصفة دانيال قسمت مدينة درنة نصفين، إذ أودت بحياة 2500 شخص وهناك 5000 مفقود، و7000 مصاب، وأن الوضع  سيء جدا، قرى داخل مدينة درنة اختفت تماما.

وأضاف أن هناك صعوبة كبيرة في حصر عدد الضحايا، مردفا: «درنة بها سدان، أحدهما انفجر في الصباح والآخر مع أذان الظهر، وهي سدود قوية، لكن لم تتحمل كميات الأمطار وانجراف الجبال، الطريق الجبلي انجرف بالكامل، لم يعد موجودا، كأنه حفرة وادي، وهناك انهيار كامل في البنية التحتية».

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