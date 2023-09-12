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«التنمية المحلية»: 4 مناطق بالجيزة تأثرت بالأمطار ونشاط الرياح (فيديو)

كتب:

محمد عزالدين
10:32 م | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
العاصفة دانيال

العاصفة دانيال

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن غرفة العمليات وإدارة الأزمات في وزارة التنمية المحلية منذ أمس على اتصال مع غرف الأزمات والعمليات على مستوى المحافظات، ولا سيما التي تشهد أمطارا متفاوتة قد تكون رعدية على المناطق الشمالية الغربية وجزء من الوجه البحري ومدن القناة، وتكون خفيفة على القاهرة الكبرى.

الربط مع غرف الأزمات والعمليات

وأضاف «قاسم»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا الوكيل، أن الربط مع غرف الأزمات والعمليات على مستوى المحافظات كان على مستوى سقوط الأمطار؛ إذ شهدت المنوفية أمطارا خفيفة ومتوسطة ولا توجد تراكمات، وتشهد القاهرة هدوءا في الأحوال الجوية.

وأشار إلى أن محافظة الشرقية شهدت أمطارا خفيفة ولم ترتق لحدوث تجمعات في مدينة الزقازيق، كما أن الجيزة شهدت أمطارا خفيفة مصحوبة بنشاط للرياح على مناطق مثل بولاق الدكرور والعمرانية والطالبية وكرداسة.

حالة الطقس في الإسكندرية

ولفت إلى أن بورسعيد شهدت تأثرا؛ إذ تعرضت لطقس غائم على الأنحاء كلها مصحوبا برياح محملة بالأتربة مع عدم تأثر العمل في الميناء، واستقرار حالة الطقس في الإسكندرية مع نشاط للرياح المحملة بالأتربة وعدم التأثر بالميناء.

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