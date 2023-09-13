عالم بالأزهر يحذر من الأنانية وحب النفس: الإسلام بُني على التجرد

حذَّر الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، وكيل كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، من تأثير الأنانية وحب النفس ودورهما في تفكك المجتمعات، قائلاً: «الإسلام بني على أساس كلمة واحدة، وهي التجريد، بأن يتجرد الإنسان في قلبه وذاته من حب النفس وأن يكون العمل خالصاً لله».

عبد الدايم: حب المال وجمعه طبيعي ولكن كثرته مشكلة

وأضاف «عبد الدايم» خلال حواره مع الإعلامي شريف فؤاد، ببرنامج «مع الناس» والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ حب المال وجمعه طبيعي، إنما تظهر المشكلة إن كان «حب المال حباً جماً»، مستشهداً بقوله تعالى: «وتأكلون التراث أكلا لماً. وتحبون المال حبا جماً».

لا ضرر من حب المال في هذه الحالة

وتابع وكيل الدعوة الإسلامية بالأزهر، أنَّه لا ضرر في أن نحب المال طالما لم يتملك القلب وطالما لم تتملك الأنانية النفس، «حب المال لا ضرر فيه لكن بشرط أن يكون في جيبي لا في قلبي وأملكه ولا يملكني، وأمسك بذمامه لا يمسك بذمامي، وأتحكم فيه لا يتحكم فيا، وكان كل من سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر رضوان الله عليهما كذلك».