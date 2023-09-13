مستشار بـ«ناصر العسكرية»: مصر تضع الإنسان في المقام الأول خلال الأزمات

قال اللواء عادل العمدة، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الأزمة في ليبيا والمغرب كبيرة، وتتطلب إجراءات سريعة، لذلك وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم المساعدات للدولتين، في إطار التعاون الوثيق مع البلدين والدور المصري والنبل والشرف الذي تتمتع به الإدارة السياسية المصرية والقيادة السياسية والشعب المصري والقومية العربية وروابط الأخوة.

مصر تعلي القيمة الإنسانية

وأضاف خلال حوراه عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «نساعد دولا أخرى ليست علاقتنا السياسية معها جيدا، لكننا كنا ننحي السياسة جانبا ونقدم الدعم لها، وهذا يدل على أن مصرتعلي القيمة الإنسانية والعمل الإنساني وتضعه في بدايات التعاطي مع كل الأزمات والنكبات».