ضبط عامل ارتكب 9 وقائع سرقة في العبور

ألقت مديرية أمن القليوبية، القبض على عاطل بتهمة ارتكاب وقائع سرقة المساكن والمتاجر بأسلوب تسلق المنافذ والمفاتيح المصطنعة في مدينة العبور، وبمواجهته اعترف باتكاب 9 وقائع سرقة، وتحرر محضر بالواقعة وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم وطلب تحريات المباحث.

بلاغات بوقائع سرقة في العبور

وكانت البلاغات تعددت أمام اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية من العديد من المواطنين بتعرض مساكنهم وبعض المنشآت التجارية للسرقات ليلا عن طريق المفاتيح المصطنعة وتسلق المنافذ.

تشكيل فريق بحث

واهتم اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية بالبلاغات وجرى تشكيل فريق بحث توصل إلى أن وراء ارتكاب وقائع السرقات للمساكن والمتاجر بأسلوبي تسلق المنافذ والمفتاح المصطنع، عاطل له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه 9 وقائع سرقة بدائرة القسم وبيع المسروقات لعميله مالك محل مقيم بدائرة مركز أشمون بالمنوفية سيئ النية، وجرى ضبطه وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال الأول وأرشد عن المسروقات وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بحبس المتهم وطلب التحريات.