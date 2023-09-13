رومانيا تعلن اكتشاف شظايا محتملة لطائرة مسيرة على أراضيها

قالت وزارة الدفاع الرومانية، اليوم الأربعاء، إنها عثرت على عناصر يُحتمل أن تكون طائرة مسيّرة على أراضيها، بعد هجمات روسية بطائرات مُسيّرة على ميناء إسماعيل، جنوب أوكرانيا قرب الحدود الرومانية.

وأدت الهجمات على المواني النهرية الأوكرانية، التي تبعد مئات الأمتار فحسب عن حدود رومانيا، إلى تزايد المخاطر الأمنية لحلف شمال الأطلسي، الذي يجمع بين أعضائه التزام بالدفاع المشترك، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وقالت الوزارة، إنه في حال التأكد من الأمر ستكون هذه ثالث مرة يعثر فيها على مثل تلك الشظايا بالأراضي الرومانية، خلال الأيام القليلة الماضية.

أضافت وزارة الدفاع في بيان: طاقم طائرة هليكوبتر من طراز آي.إيه.آر 330 بوما، تابعة للقوات الجوية الرومانية، عثر على شظايا لما يحتمل أن تكون طائرة مُسيّرة تناثرت على مساحة عشرات من الأمتار.

تابعت أن الطاقم عثر على الشظايا في محيط بلدتي نوفارول وفيكتوريا بمقاطعة تولتشا.