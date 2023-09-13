أمانة مهنيين مستقبل وطن بأسيوط تعقد اجتماعا لبحث التعاون مع النقابات بالمحافظة

اجتمعت أمانة المهنيين بحزب مستقبل وطن في محافظة أسيوط برئاسة الدكتور علاء عرفات حيالله، وحضور الدكتورة نادية إسماعيل الأمين المساعد، وأعضاء الأمانة بمقر الحزب، لمناقشة خطة عمل الأمانة في الفترة المقبلة.

وجرى خلال الاجتماع، التأكيد على توعية الشباب بإنجازات الدولة في مختلف المجالات، كما جرى تحديد موعد ندوة عن الاستخدام الأمن للأدوية، وإطلاق مبادرة «بلاش ترمي الدواء فيه غيرك محتاجه»، فضلا عن الترتيب لقافلة طبية برعاية حزب مستقبل وطن بالمحافظة.

وأشار أمين المهنيين بأمانة حزب مستقبل وطن، إلى أنه سيجري خلال الأيام المقبلة، تفعيل دور المهنيين الأعضاء في الأمانة، للتواصل مع النقابات المهنية المختلفة كل في مجاله، للمساعدة في حل أي معوقات مهنية داخل أروقة أعمالهم، أو ما يتطلبه تطوير المهنة.

يأتي ذلك في إطار دور أمانة الحزب بالمحافظة، في فتح أفق التعاون مع النقابات، وتوسيع دائرة التعاون فيما بينهم، وتفعيل دور أعضاء أمانات الحزب المختلفة.