قبول طلبات التنازل المقدمة من 55 متعاقدا على مساحات أراض في البحيرة

أعلن اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، ضرورة التيسير على المستثمرين الجادين في استصلاح وزراعة الأراضي، لتشجيع الاستثمار والإنتاج الزراعي من المحاصيل والفاكهة والخضر، لإمداد السوق المحلي منها وتصدير الفائض.

توفير فرص عمل للشباب

وأشار السكرتير العام لمحافظة البحيرة إلى أن التيسير على المستثمرين يعمل على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.

جاء ذلك ذلك خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، بحضور السيد حمزة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون.

الموافقة على قبول طلبات التنازل

كما وافق المجلس على قبول طلبات التنازل المقدمة من 55 من المتعاقدين على مساحات أراض في وادي النطرون لآخرين، بعد أن أوفوا شروط التنازل المقررة وفق القواعد العامة بسداد كامل الثمن لمساحات التعاقد محل التنازلات المعروضة.

كما قاموا بسداد مصروفات التنازل وإثبات الجدية في الزراعة وتوفير مصدر ري دائم لها، وبعد معاينة اللجنة الفنية لصندوق استصلاح الأراضي الزراعية لتلك الحالات، وتمت الموافقة على عدد من طلبات التسجيل لأراضي أملاك الدولة التي سبق التعاقد عليها بموجب عقود ابتدائية بوادي النطرون بعد سداد كامل الثمن والحصول على كافة الموافقات المطلوبة.