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كاتب صحفي: مصر داعمة للدول العربية دائماً في أوقات الأزمات

كتب:

محمد أيمن سالم
08:11 م | الأربعاء 13 سبتمبر 2023
جانب من زيارة الوفد العكسري المصري لليبيا

جانب من زيارة الوفد العكسري المصري لليبيا

علق الكاتب الصحفي علي السيد، على إرسال مصر للمساعدات للأشقاء في  ليبيا، بعد العاصفة دانيال، مؤكداً أن مصر لها دور فعال دائماً في دعم الدول العربية.

وقال الكاتب الصحفي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأربعاء، إن «مصر لها دور مشرف في الوقوف بجوار الدول العربية، ولابد أن نشعر بالفخر أن مصر قادرة دائماً وأبداً في الوقوف مع الأشقاء في كل ما يقابلهم من تحديات ومشكلات».

مصر لا تتردد في الوقوف بجانب الدول الشقيقة

وأشار إلى أن مصر دائماً وأبداً السند الكبير للدول العربية بغض النظر عن ظروفها أو مشاكلها فمصر لم تتردد في الوقوف بجانب الدول العربية الشقيقة، وكذلك القوات المسلحة دائماً لها دور مشرف في هذا الدعم.

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بقلم محمد أيمن سالم