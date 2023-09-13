تأثر محمد عبدالحافظ على الهواء في ذكرى وفاة والده والكشف عن وصيته الأخيرة

دخل الفنان محمد عبدالحافظ في حالة من التأثر خلال حديثه عن والده المخرج الراحل إسماعيل عبدالحافظ، في ذكرى وفاته اليوم الأربعاء.

قال محمد عبد الحافظ خلال إحياء برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على قناة CBC مع إيمان عز الدين وهبة الأباصيري: «والدي كان شيخ عرب، وكان يتعامل بأصوله مع الناس، وكان بسيط جدًا وأي مشكلة مع الفنانين يحلها لأنه أب لهم، لذلك كان الفنانين يحبوا عم إسماعيل ويعشقوه، لأنه كان يعاملهم كوالدهم، وكان هذا حافز كبير لأن يخرجوا أفضل ما لديهم من قدرات».

تابع: «المخرج إسماعيل عبد الحافظ مكانش عنده نجوم، ودي كانت عبقريته، ولا يعتمد على نجم، ولما كان النجم يعتذر مايتكلمش مرة تاني، لأنه هيطلع غيره تاني يوم، كان يعلم الفنانين أن النجومية مواعيد واحترام، وأن تحافظ وتأتي في ميعادك، وحافظ للمشهد، بالإضافة أنه كان يتعامل معي مثل أي فنان آخر داخل التصوير».

كشف عبدالحافظ عن تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة عمدة الدراما المصرية، وقال: «كتب الكثير من الوصايا في أيامه الأخيرة، منها الدفن بجوار والديه، ووصيته برعايتي لوالدتي وأشقائي».

وتابع: «ما زلت أحتفظ بهذه الأوراق حتى الآن، رغم مرور 11 سنة على رحيله، فكل ما يخص إسماعيل عبدالحافظ ما زلت أحتفظ به».

قال «عبدالحافظ» في نهاية حديثه: «وحشني الكلام معاه وكوباية الشاي، الـ11 سنة على رحيله يعني 11 دقيقة وحشني كل حاجة فيه».