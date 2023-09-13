لو عندك «صالون مُدهب» هتعرف قيمة «حسني المذهباتي»

«الصالون المُدهب» قطعة أساسية فى أثاث المنزل منذ عقود، يضفى فخامة وكأنه تحفة فنية، تطرأ عليه تغييرات سنة بعد أخرى، يدخل «الأنتريه الأمريكانى» و«الرُكنة المودرن» مجال المنافسة، لكن يظل الصالون المذهب محتفظاً برونقه عند البعض، يخرج من تحت يدى «المذهباتى» كقطعة فنية، وهى الحرفة التى وجد «حسنى» نفسه يتقنها منذ نعومة أظافره، وذاع صيته بسببها فى منطقة السيدة عائشة.

«المذهباتى» من الحرف التراثية، التى تواجه الاندثار بعد ظهور العديد من طرق دهان وتلميع الأثاث فى العصر الحالى، وأصبح عدد مَن يعملون بها قليلاً جداً، وعلى الرغم من ندرتها إلا أن «حسنى مصطفى» متمسك بها ولم يفكر فى امتهان غيرها: «من طفولتى وأنا باشتغل فى المدهب، ورثتها من أبويا وصاحبه، بقت بتجرى فى دمى، والأرزاق بيد الله ولآخر يوم فى عمرى هافضل شغال فيها ومستحيل أغيّرها».

رغم تعدد أشكال الدهان حالياً، إلا أن ما يميز «المُدهب»، كما يحكى حسنى، هو عدم قدرة أى طرق دهان على الوصول لنفس درجات اللون أو اللمعة، فورق المُدهب يتوفر بالألوان الفضية والذهبية والنحاسية وهى الدرجات التى لا تصل إليها أى دهانات بنفس الكفاءة، ما يجعل الحرفة تحافظ على تميزها وتصبح الاختيار الأول للذين يريدون هذه الألوان بدرجة ولمعة معينة.

دهان وتلميع الصالونات، هو أساس حرفة «المذهباتى»، وأيضاً فى تنكير الأخشاب «الأويمة» فى غرف النوم وغيرها، وتتعدد أنواع ورق المذهب، منها التركى والفرنسى والإنجليزى، ولكن الدارج تداوله هو الإنجليزى؛ لسعره الأرخص، فدفتر الورق منه يصل إلى 150 جنيهاً، ما يجعل تكلفة دهان طقم صالون بالكامل نحو 2500 جنيه على عكس ورق المدهب الفرنسى، الذى يحتوى على نسبة حقيقية من الذهب، ما يجعل تكلفته تتخطى الـ15 ألف جنيه وهو غير مطلوب فى السوق.