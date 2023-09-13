الكشف الطبي على 390 مواطنا وتسليم 136 نظارة في قافلة مجانية بالبحيرة

نفذت وحدة السكان بالديوان العام بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع إدارة القوافل بمديرية الصحة، ثاني القوافل الطبية بمصنع السجاد بمدينة دمنهور، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية، ضمن خطة المحافظة لتقديم الخدمات الصحية المتميزة، والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وتلبية كل احتياجاتهم فى مختلف القطاعات وتوفير حياة كريمة لهم.

نتائج الحملة

وأسفرت الحملة عن توقيع الكشف الطبي على «130 حالة باطنة - 106 جراحة - 33 أطفال».

ومن خلال مبادرة «100 يوم صحة» تم الكشف على 90 أمراض حالة مزمنة، و31 أورام سرطانية، كما تم تسليم 136 نظارة طبية للحالات التي سبق الكشف عليها بالقافلة السابقة ضمن مبادرة «عنيك في عنينا» للكشف عن أمراض العيون بالمجان.

رفع المعاناة عن كاهل المواطنين

جاءت الحملة في إطار رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني.