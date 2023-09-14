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«التعليم العالي»: تحويل الطلاب المستجدين للمعاهد سيكون إلكترونيا فقط

كتب:

أحمد أبوضيف
09:02 ص | الخميس 14 سبتمبر 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، أنّ أعمال التسجيل لرغبات تنسيق الجامعات 2023 تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، مشيرًا إلى أنّ موقع التنسيق الإلكتروني هو النافذة الوحيدة لإجراء أعمال التحويل بين الكليات للطلاب المستجدين المقبلين على العام الأول من الدراسة، وأنّه لا توجد لهم أي تحويلات ورقية .

تنسيق الجامعات 2023

وقال رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق، لـ«الوطن»، إنّه بالنسبة لتحوبلات طلاب فرق النقل بعد العام الأول من الدراسة تكون عن طريق الجامعات ذاتها، وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي، أنّ اللجنة العليا للتنسيق تجرى حاليًا أعمال الفرز لرغبات تنسيق المرحلة الثالثة للطلاب الذين سجلوا، خلال الفترة الماضية، والتجهيز لإعلان نتائج الطلاب المقبولين بالكليات المختلفة.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.