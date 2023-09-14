محطات صعبة في حياة إبراهيم سعفان خففتها الكوميديا.. فقد 4 أبناء خلال عام

رغم كونه من الفنانين الكوميديين إلا أنه عاش حياة صعبة، ووجد الكوميديا والفن بابًا لنسيان أحزانه، إذ استطاع رسم البهجة على وجوه الكثير رغم أن قلبه كان يعتصر بوجع الفراق والحزن.

الفنان إبراهيم سعفان، أحد نجوم الكوميديا في السينما المصري والذي شارك في العديد من الاعمال الفنية، يتزامن اليوم 14 سبتمبر مع ذكرى وفاته وانتهاء حياته التي شهدت العديد من اللحظات والمحطات الصعبة.

نجل الفنان إبراهيم سعفان تحدث عن كواليس علاقته به خلال استضافته في برنامج«بوضوح»، مع الإعلامي عمرو الليثي، قائلًا: «بابا يمكن معشتش معاه كويس قد إخواتي الكبار، كان عندي 8 سنين لما اتوفى، أنا أكتر واحد شبهه، اتعلمت منه حاجات كتير جدا في الأعمال بتاعته، وبشوف إخواتي بيتعاملوا معاه إزاي، كان بيدلعني ومكنتش بحس إنه صعب عكسهم هو كان شديد في البيت بخلاف السينما والتلفزيون والمسرح».

عن أحب الأعمال لقلبه لوالده الفنان إبراهيم سعفان، قال نجله محمد: «بحب كل أعماله خاصةً مسرحية الدبور اللي عرفته بالناس، وجملته الشهيرة أنا مبسوط كدا ومرتاح كدا، كان ده خفيف».

دخول الوسط الفني

وعن كيفية دخول والده الوسط الفني تحدث نجل الفنان إبراهيم سعفان: « بابا خريج كلية شريعة وفنون مسرحية كان بيحب الفن من أيام ما كان في المعهد الديني وكان بيعمل مسرحيات فيها وزمايله بيستغربوا إزاي في المعهد وبيعمل مسرحيات، ورثت منه حب الفن، بعزف قانون وخريج المعهد العالي للموسيقى العربية».

تخطيه وفاة أبنائه الأربعة

وخلال استضافته في برنامج «صباح الورد»، تحدث نجل الفنان إبراهيم سعفان، عن أصعب اللحظات التي مرت على والده، قائلًا: «اتوفى في حياته 4 من ولاده، كان قبل أختي الكبيرة لما تتولد في منتصف الخمسينات، بابا اتجوز ماما سنة 1954 وخلفوا 4 ولاد، بنت و3 صبيان وبعد 4 سنين اتوفوا كلهم في سنة واحدة كان عندهم مرض الجفاف، وهو كان نفسي أسأله إزاي قدر يكمل حياته بعدهم، كان لسه صغير والدنيا كلها قالت له لازم ينفصل عن أمي لكنه رفض، هو كان راجل حافظ للقرآن وعارف إن الحياة والموت بإيد ربنا، وقال لماما ربنا هيكرمنا إن شاء الله بحد أحسن».

قوة إيمان الفنان إبراهيم سعفان جعلته يخرج من محنة فقد أولاده، واستكمال الحياة من جديد، وأضاف نجله: « لما ماما حملت تاني، قالها بصي أنا راضي حتى لو اتوفى، وكانت أختي رضا وفيه بعد كدا خالد وفريدة والنبوي وبعد 10 سنين كنت أنا أخر العنقود، والصبر كان أهم مميزاته».

طريقته في العقاب كوميدية

وعن طريقة عقابه كأب، قال نجل الفنان إبراهيم سعفان: «بابا كان الكوميديا بتاعته جادة بتطلع من العصبية والنرفزة، فيه موقف لأخويا كان بيذاكر في الثانوية العامة وبات بره البيت وحظه الوحش إنه هو اللي فتح له الباب، قاله ايه ده يا خالد إنت جاي لي بكرة».