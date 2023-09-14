«تاج» يحقق 674 جنيها في دور العرض.. إيرادات 24 ساعة

جاء فيلم تاج، في المركز الأخير بقائمة الإيرادات اليومية للأفلام المعروضة حاليًا بالسينما، حيث حقق أمس 674 جنيهًا فقط، بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتجاوزت حصيلة إيرادات فيلم تاج بطولة تامر حسني 45 مليونا و300 ألف جنيه على مدار 11 أسبوع منذ انطلاق عرضه في السينما بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى 2023، فيما حقق فيلم بيت الروبي نحو 129 مليون جنيه على مدار 12 أسبوع عرض.

قصة فيلم تاج

تدور قصة فيلم تاج في إطار يحمل مزيجًا بين الأكشن والتشويق والخيال، من خلال شخصية تاج سوبر هيرو يجسدها تامر حسني، والذي يعاني من مشكلات كثيرة بسبب هارون شقيقه التوأم الذي يستغل مقوماته الخارقة في الشر، ويحاول إصلاح ما يفسده، وتحدث مفاجآت لم تكن في الحسبان.

أبطال فيلم تاج

فيلم تاج بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، ساندي، عمرو عبدالجليل، شيرين، هالة فاخر، قصة تامر حسني، إخراج سارة وفيق.