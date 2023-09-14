«النقل»: لدينا خطة لتحقيق أحجام تداول تصاعدية للحاويات بمحطة تحيا مصر 

حددت وزارة النقل، خطة طموح للاستفادة بشكل جيد من محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، التي نُفذت وفق المعايير والمواصفات العالمية، لاستقبال السفن الكبرى من أكبر الخطوط الملاحية العالمية لجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجيتسيات.

الاستغلال الأمثل لرصيف محطة تحيا مصر

تتضمن الخطة، وفق تقرير لوزارة النقل، جذب أكبر الخطوط الملاحية العالمية، ثم تحقيق أحجام تداول تصاعدية للحاويات، فضلاً عن زيادة معدلات الإيرادات، بما يحقق الاستغلال الأمثل لرصيف محطة تحيا مصر متعددة الأغراض والمعدات ذات الكفاءة العالية، مما يساهم في جذب المزيد من الخطوط الملاحية العملاقة.

يتم تنفيذ الخط، بالتنسيق بين شركة المجموعة المصرية للمحطات بالتعاون مع شركائها من CMA، وهنا أكدت وزارة النقل، أن أهمية محطة تحيا مصر تأتي في إطار زيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت في المستقبل لجعلها مركزا للتجارة واللوجستيات وجذب خدمات جديدة إلى المواني المصرية.

ربط جميع المواني مع بعضها البعض

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد محمدي، خبير هندسة السكك الحديدية، أن وزارة النقل تعمل في الفترة الأخيرة على تحقيق مفهوم النقل المتعدد من خلال ربط جميع المواني مع بعضها البعض من خلال طرق رئيسية وخطوط سكك حديدية جديدة.

وأضاف الدكتور أحمد محمدي لـ«الوطن»، أن أعمال التطوير ستحقق عوائد اقتصادية سواء مباشرة أو غير مباشرة، فضلاً عن دورها المهم في خلق ممرات ومناطق لوجيستية تنموية لخدمة مختلف المناطق.