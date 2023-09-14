«الإسعاف الليبي»: 9 آلاف شخص ما زالوا مفقودين.. وعدد الجثث تجاوز 5500

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي في بيان، اليوم الخميس، أن أكثر من 9 آلاف شخص ما زالوا في عدد المفقودين من العاصفة دانيال التي ضربت البلاد يوم الأحد الماضي.

عدد الجثث يتجاوز الـ5500 جثة

وأفاد جهاز الإسعاف في ليبيا في بيان له، أن عدد الجثث قد تجاوز 5500 جثة، كما أن هناك 7 آلاف جريح حتى الآن، ولم يصدر تحديد نهائي للحصيلة.

وفي نفس السياق، أكد رئيس هيئة فرق الإنقاذ في ليبيا، اليوم، أن فرق الإنقاذ تعمل على أخذ عينات من الحمض النووي للجثث المجهولة، كما أشار إلى استمرار جهود الفرق في الوصول إلى مدينتي درنة وسوسة.

توقعات بارتفاع عدد الوفيات

وفي تصريح سابق اليوم، قال رئيس بلدية درنة عبدالمنعم الغيثي، إنه يتوقع ارتفاع عدد الوفيات في المدينة التي تضررت من الإعصار إلى 20 ألف شخص.

وأشار الغيثي وفي تصريحات تلفزيونية، إلى أنه من المتوقع ارتفاع عدد القتلى في المدينة إلى 20 ألف شخص، وأن السلطات لم تتمكن بعد من إحصاء الأضرار بشكل نهائي، ولكن الأعمال ما زالت جارية لتحقيق ذلك.