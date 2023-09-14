أبرز 5 وجوه فنية لـ حسين الشربيني في ذكرى وفاته

15 عامًا تمر اليوم على ذكرى وفاة الفنان القدير حسين الشربيني الذي رحل عن الحياة يوم 14 سبتمبر عام 2007، بعد مشوار فني ثري بدأه قبل نهاية الخمسينيات من القرن الماضي، واستمر عطاؤه حتى الرمق الأخير، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا يتجاوز الـ400 عمل ما بين سينما ودراما ومسرح.

في ذكرى وفاة الفنان حسين الشربيني، تستعرض «الوطن» أبرز الوجوه والشخصيات الفنية التي قدمها وارتبط بها الجمهور.

حسونة محرم في فيلم الأفوكاتو

عام 1980 قدم شخصية حسونة محرم في فيلم الأفوكاتو، بطولة عادل إمام، يسرا، إسعاد يونس، محمد الشرقاوي، صلاح نظمي، تأليف وإخراج رأفت الميهي.

عبد الحكيم في جري الوحوش

عام 1987 قدم شخصية عبد الحكيم خلال فيلم جري الوحوش باعتباره صوت العقل، أمام نور الشريف، محمود عبد العزيز، حسين فهمي، نورا، هدى رمزي، تأليف محمود أبو زيد، إخراج علاء عبدالخالق.

سعيد في المجنون

عام 1988 لعب شخصية سعيد، المتزوج من داليا ويعيشان حياة سعيدة للغاية ولكن يشك الجيران في أمرهما، بطولة إسعاد يونس، شهيرة، وحيد سيف، تهاني راشد، أبو بكر عزت، قصة أحمد رجب، سيناريو وحوار عاطف بشاي، إخراج إبراهيم الشقنقيري.

سعيد في فيلم الإمبراطور

عام 1990 قدم شخصية سعيد خلال فيلم الإمبراطور، بطولة أحمد زكي، أبو بكر عزت، رغدة، محمود حميدة، تأليف فايز غالي، إخراج طارق العريان.

عون في ديك البرابر

عام 1992 قدم شخصية عون زوج نظيرة، خلال فيلم ديك البرابر، بطولة نبيلة عبيد، فاروق الفيشاوي، عبدالله غيث، تأليف محمود أبو زيد، إخراج حسين كمال.