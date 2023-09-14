أبرز 5 سلع سجلت تراجعاً في أسعارها بالأسواق خلال أسبوع.. تعرف عليها

شهدت أسعار العديد من السلع انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق المصرية، منذ بداية الأسبوع الحالي، حيث جاءت هذه الانخفاضات نتيجة جهود الدولة في توفير كميات كبيرة منها بأسعار جيدة، وزيادة الإفراجات الجمركية على العديد من السلع.

سلع انخفضت أسعارها في أسبوع

وسجلت أسعار عدد كبير من السلع الأساسية والثانوية تراجعاً خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري، منها أسعار الخضروات والفاكهة، واللحوم، والحديد، والأسمدة، والذهب، وغيرها من السلع، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز 5 سلع تراجعت أسعارها هذا الأسبوع.

وفرة المعروض من الخضروات والفاكهة

شهدت أسعار الفاكهة والخضروات انخفاضا في الأسواق المصرية، ويرجع سبب ذلك إلى وفرة المعروض بكميات كبيرة، بسبب موسم الحصاد، في ظل استمرار تراجع القدرة الشرائية لكثير من المواطنين، وسط توقعات بمزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، وفق بوابة مجلس الوزراء للأسعار.

تراجع أسعار اللحوم بمقدار 38 جنيهاً للكيلو

وسجلت أسعار اللحوم انخفاضاً ملحوظاً في الأسواق خلال الفترة الماضية، حيث ساهمت الإفراجات الجمركية الخاصة بالأعلاف، في هبوط سعر الكيلو بمقدار 38 جنيهاً، كما ساهم قلة إقبال المواطنين على الشراء في هبوط الأسعار أيضاً.

أسعار الحديد تنخفض 550 جنيهاً للطن

كما سجلت أسعار الحديد تراجعاً ملحوظاً في الأسواق المصرية، خلال الساعات الماضية بقيمة 550 جنيهاً للطن، ليسجل سعر طن حديد عز، اليوم الخميس، 34851 جنيهاً، مما يشجع المواطنين على استكمال أو بدء أعمال البناء خلال الفترة الحالية.

انخفاض أسعار الأسمدة في الأسواق

كما كشفت البوابة الرسمية لمجلس الوزراء عن انخفاض أسعار الأسمدة في الأسواق بقيمة 1338 جنيها للطن، بنسبة انخفاض وصلت إلى 13.45% دفعه واحدة، وأظهرت المؤشرات، أنّ متوسط الأسعار وصل في حده الأدنى إلى 6086.45 جنيه، في حين جرى رصد أعلى سعر للأسمدة بمبلغ قدره 10991.43 جنيه.

تراجع مستمر بأسعار الذهب

كما انخفضت أسعار الذهب بشكل كبير خلال الأسبوع الحالي، وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة الآن، عند مستوى 2503 جنيهات للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وسجل عيار 21 سعر 2190 جنيها، وعيار 18 بسعر 1877 جنيها، بينما سجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و520 جنيها.