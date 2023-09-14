عاجل.. مفاجأة من «كاف» للأهلي واتحاد العاصمة قبل السوبر

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم، الوقوف دقيقة حدادا خلال جميع مبارياته تكريما لضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب والفيضانات المدمرة التي حدثت في شرق ليبيا، والبداية من مواجهة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، المقرر لها غد الجمعة، بمدينة الطائف السعودية.

دقيقة حداد في مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة

أوضح «كاف» في بيان رسمي: «في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية وكأس السوبر الأفريقي، سيتم الوقوف دقيقة صمت حدادًا على ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب وضحايا الفيضانات التي حدثت في ليبيا».

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