تحذير لليبيين في المناطق المنكوبة بشأن مياه الشرب.. ما القصة؟

كارثة بيئة جديدة تنتظر ليبيا بعد انتهاء العاصفة دانيال، والتي حذر منها مركز البيضاء الطبي، وتكمن المشكلة في المياه الراكدة التي تتواجد في المناطق المنكوبة، بالإضافة إلى تحلل الجثث في الشوارع، ويصعب على فرق الإنقاذ الوصول إليها.

بعد العاصفة دانيال كارثة بيئية جديدة تنتظر ليبيا

عبدالرحيم سلمان مازن، مدير مركز البيضاء الطبي ورئيس لجنة الطوارئ الصحية بالمركز، بعد مرور 4 أيام على الكارثة «العاصفة دانيال» والتي حلت على مناطق الجبل الأخضر ومدينة درنه، وراح ضحيتها آلاف من المواطنين، أكد أن ليبيا على وشك كارثة جديدة، نتيجة انتشار الجثث وتحللها بالمياه.

وأضاف أن سكان المناطق المنكوبة مقبلين على كارثة بيئية جديدة، وهي انتشار الأمراض المعدية والأوبئة، نتيجة لتحلل الجثث في الشوارع والمناطق المغلقة والتي لم تستطع فرق الإنقاذ الوصول إليها حتى الان.

وأوضح «مازن» إن الخطر يتمثل في الأمراض المنقولة عن طريق المياه، والأمراض المنقولة نتيجة لتحلل الجثث.

التشديد على الاعتماد على المياه المعلبة فقط

وأوصى بضرورة توفير التطعيمات لفرق الإنقاذ المحلية بشكل كامل، وتوفير التطعيمات لسكان في المناطق المنكوبة في الجبل الأخضر ومدينة درنة، وبالأخص للكبار السن والأطفال والسيدات الحوامل.

وشدد على ضرورة الاعتماد على المياه المعدنية والمعلبة فقط، والابتعاد عن المياه الجارية، مناشدًا الحكومة الليبية والحكومات الدولية والمؤسسات والهيئات الدولية التحرك بشكل عاجل للتوعية ونشر فرق مكافحة العدوي، وتوفير التطعيمات والأدوية اللازمة لمنع انتشار هذه الأوبئة في المناطق المنكوبة، وتحجيم الضرر الذي قد يلحق بالسكان والفرق الطبية.