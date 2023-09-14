إزالة 5 مباني مخالفة على مساحة 540 مترا في سوهاج

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، بتنفيذ 5 حالات إيقاف بناء مخالف، وفك شدة خشبية بناحية مجلس قروي الصوامعة غرب أدوار عليا، على مساحة حوالى 540 مترا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وقال عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج لـ«الوطن» أنه في توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بضرورة المتابعة المستمرة والتصدي لمخالفات البناء بكل أنواعها، تم تكثيف حملات المتابعة بالمركز.

إزالة المبانى المخالفة بمعدات الوحدة المحلية بطهطا

وأضاف عامر عوض، تمت الازالة باشراف رمضان عابدين رئيس قرية الصوامعة غرب، ومسئولي حماية الأراضى بالإدارة الزراعية ومسئول الإدارة الهندسية والعمليات والأزمات.

فرق رصد مكاني طوال الأسبوع

وشدد عامر عوض، على ضرورة المتابعة المستمرة والتصدي لمخالفات البناء بكل أنواعها، وفي كل الأوقات، ومهما كانت الظروف، حيث تعمل فرق الرصد المكانى طوال أيام الأسبوع.