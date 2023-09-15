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روسيا: تدمير معقل للقوات الأوكرانية في كراسني ليمان

كتب:

أحمد شوقي
07:13 ص | الجمعة 15 سبتمبر 2023
طائرة روسية

طائرة روسية

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن طائرات الهجوم من طراز «سو 25» التابعة للمنطقة العسكرية المركزية دمرت معقلًا للقوات الأوكرانية على اتجاه كراسني ليمان، باستخدام صواريخ جوية غير موجهة.

قذائف شديدة الانفجار

وأشار بيان الوزارة، نقلتة قناة «القاهرة الإخبارية»: «نفذت طواقم الطائرات من طراز «سو-25» في المنطقة العسكرية المركزية مهمة عسكرية لتدمير نقطة تحصينية للقوات الأوكرانية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة على اتجاه كراسني ليمان».

وأوضحت الوزارة أن الهجوم تم باستخدام قذائف شديدة الانفجار، التي تسمح بتدمير الأهداف والقوات البشرية بفعالية عالية، بالإضافة إلى تدمير التحصينات الخفيفة للعدو.

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بقلم أحمد شوقي