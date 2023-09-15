وفد من «التخطيط» يزور محافظة البحيرة لمتابعة مبادرة «القرية الخضراء»

أجرى وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيارة ميدانية بمحافظة البحيرة، لمتابعة تنفيذ مُبادرة «القرية الخضراء»، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، بهدف تأهيل قرى المُبادرة الرئاسية لتتوافق مع المعايير البيئية العالمية، بالتعاون مع شركة «إي كونسلت» للاستشارات الهندسية والبيئية.

وذكر جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، أن فريق العمل يواصل زياراته الميدانية للقرى المرشحة للحصول على شهادة «ترشيد» المجتمعات الخضراء، حيث قام بزيارة 5 محافظات خلال الفترة الماضية «الوادي الجديد، سوهاج، دمياط، الفيوم، الشرقية»، مشيراً إلى أنه من المستهدف تأهيل 19 قرية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «القرية الخضراء»، مثمنا التعاون والتنسيق المتواصل مع نواب المحافظين وسكرتيري عموم المحافظات في هذا الشأن.

«حلمي»: إجمالي مشروعات «حياة كريمة» بمركز دمنهور يصل إلى 660

وأضاف حلمي، أن إجمالي مشروعات «حياة كريمة» بمركز دمنهور، يصل إلى 660 مشروعاً تنموياً، تستفيد منها 61 قرية، بهدف تحسين جودة الحياة في قرى المركز، مشيراً إلى أن قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب يتضمن تغطية كافة القرى بالصرف الصحي، وتنفيذ 4 محطات معالجة للصرف الصحي، و56 مشروعا لمد وتدعيم شبكات المياه، وتطوير محطة مياه، بهدف توفير مياه الشرب النقية لقرى المركز، علاوةً على إنشاء وتطوير وصيانة 39 مدرسة، و34 وحدة صحية، و17 نقطة إسعاف، للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والصحية، وكذا إنشاء وتطوير 29 مركز شباب، و7 مجمعات خدمات زراعية و6 مجمعات خدمات حكومية، و4 منشآت تضامن اجتماعي، فضلا عن توفير خدمات الغاز الطبيعي وشبكة الألياف الضوئية.

واستقبلت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وفد الوزارة بحضور كريمة السلاموني، منسق مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظة، وتناول اللقاء أهمية مبادرة «القرية الخضراء» وتطبيق الاستدامة البيئية ونشر هذه الثفافة بين المواطنين، في ضوء توجهات الدولة لدمج البعد البيئي في الخطط والمشروعات القومية، بما يتسق مع رؤية مصر 2030، مؤكدة على استعداد المحافظة للتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة التخطيط لتأهيل قرية «الأبعادية» بمركز دمنهور، للحصول على شهادة «ترشيد».

كما استعرض وفد الوزارة، المعايير المطلوبة لتأهيل القرى للحصول على شهادة «ترشيد» والمتعلقة بمحور المياه، وأهمية توعية المواطنين بالحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها، وذلك خلال اجتماعه مع المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، الذي أكد أنّ الشركة تقوم بحملات توعية متواصلة في القرى، مشددا على الحرص على تطبيق الإدارة الفنية المستدامة وحصول محطات مياه الشرب والصرف الصحي على شهادات اعتماد دولية.

وزار وفد الوزارة الذي يضم أحمد الشيمي، ومحمد شريف الحلي، منسقا مُبادرة «حياة كريمة» بوزارة التخطيط ، قرية الأبعادية، وتفقد توسعات محطة مياه «عقد 4» بقدرة 51 ألف م3/يوم بنسبة إنجاز 60%، وتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة إضافية 70 ألف م3/يوم بنسبة إنجاز 80% للأعمال المدنية، والوحدة الاجتماعية بنسبة إنجاز 95%.

كما تفقد وفد الوزارة المشروعات المنتهية ضمن مشروع «حياة كريمة» وبدأت في الدخول الخدمة، ومنها وتأهيل وتبطين ترعة الأبعادية بطول 3.2 كم، ومركز طب الأسرة ومجمع خدمات المواطنين «المركز التكنولوجي»، الذي يضم خدمات «الشهر العقاري، التموين، التضامن الاجتماعي، الوحدة المحلية، السجل المدني»، ومجمع الخدمات الزراعية الذي يضم «وحدة بيطرية،جمعية زراعية، مركز إرشاد زراعي»، ونقطة الأسعاف ووحدة الإطفاء، ومركز الشباب الذي يضم 2 ملعب ومركز للتخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي، و«كشك كتابك» المزود بساحة للقراءة تستوعب 100 شخص، وتطوير مدرسة الأبعادية الابتدائية المشتركة بعدد 33 فصلا تستوعب 1700 طالب، والمدرسة الإعدادية المشتركة بعدد 22 فصل تستوعب 1250 طالبا، ومركز الخدمات البريدية، والسوق الذي يضم 21 محل تجاري، فضلاً عن الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي وشبكة الألياف الضوئية بالقرية، كما زار الوفد مخبز القرية الذي يعمل بالغاز الطبيعي، بطاقة إنتاجية 27 ألف رغيف يومياً، وموقف القرية الذي يعمل بالطاقة الشمسية ويستوعب 40 سيارة.