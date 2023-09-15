تقرير حكومي يكشف معدلات نمو الشركات الأفريقية في مصر.. تفاصيل
كتب:
كريم روماني
01:17 م | الجمعة 15 سبتمبر 2023
وزارة التجارة والصناعة - صورة أرشيفية
بلغ معدل نمو إجمالي عدد الشركات التي تم تأسيسها بواسطة الدول الأفريقية 14.54% خلال الفترة 2011-2022 ليصل إجمالي عدد هذه الشركات إلى 467 شركة بأهمية نسبية 9.24% من إجمالي عدد الشركات الأجنبية عام 2022 مقارنة بـ105 شركات بأهمية نسبية 7.78% من إجمالي عدد الشركات الأجنبية عام 2011، وذلك وفق تقرير حكومي.
وجود تركز في عدد الشركات المنشأة
وبلغ متوسط الأهمية النسبية لإجمالي عدد الشركات الأفريقية 8.38% من إجمالي عدد الشركات الأجنبية في مصر خلال الفترة 2011 – 2022، ويلاحظ وجود تركز في عدد الشركات المنشأة، حيث تستحوذ 10 دول على 96.57% من إجمالي عدد الشركات الأفريقية في مصر عام 2022.
معدلات نمو الشركات الأفريقية في مصر
- بلغ معدل نمو عدد الشركات السودانية في مصر 20.90%.
- بلغ معدل نمو عدد الشركات الليبية في مصر 8.80%.
- بلغ معدل نمو عدد الشركات المغربية في مصر 13.19%.
- بلغ معدل نمو عدد الشركات التونسية في مصر 2.79%.
- بلغ معدل نمو عدد الشركات النيجيرية في مصر 21.48%.
- بلغ معدل نمو عدد شركات موريشيوس في مصر 24.14%.
- بلغ معدل نمو عدد الشركات الجزائرية في مصر 2.65%.
- بلغ معدل نمو الشركات الكينية في مصر 10.20%.