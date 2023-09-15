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تقرير حكومي يكشف معدلات نمو الشركات الأفريقية في مصر.. تفاصيل 

كتب:

كريم روماني
01:17 م | الجمعة 15 سبتمبر 2023
وزارة التجارة والصناعة - صورة أرشيفية

وزارة التجارة والصناعة - صورة أرشيفية

بلغ معدل نمو إجمالي عدد الشركات التي تم تأسيسها بواسطة الدول الأفريقية 14.54% خلال الفترة 2011-2022 ليصل إجمالي عدد هذه الشركات إلى 467 شركة بأهمية نسبية 9.24% من إجمالي عدد الشركات الأجنبية عام 2022 مقارنة بـ105 شركات بأهمية نسبية 7.78% من إجمالي عدد الشركات الأجنبية عام 2011، وذلك وفق تقرير حكومي.

وجود تركز في عدد الشركات المنشأة

وبلغ متوسط الأهمية النسبية لإجمالي عدد الشركات الأفريقية 8.38% من إجمالي عدد الشركات الأجنبية في مصر خلال الفترة 2011 – 2022، ويلاحظ وجود تركز في عدد الشركات المنشأة، حيث تستحوذ 10 دول على 96.57% من إجمالي عدد الشركات الأفريقية في مصر عام 2022.

معدلات نمو الشركات الأفريقية في مصر

- بلغ معدل نمو عدد الشركات السودانية في مصر 20.90%.

- بلغ معدل نمو عدد الشركات الليبية في مصر 8.80%.

- بلغ معدل نمو عدد الشركات المغربية في مصر 13.19%.

- بلغ معدل نمو عدد الشركات التونسية في مصر 2.79%.

- بلغ معدل نمو عدد الشركات النيجيرية في مصر 21.48%.

- بلغ معدل نمو عدد شركات موريشيوس في مصر 24.14%.

- بلغ معدل نمو عدد الشركات الجزائرية في مصر 2.65%.

- بلغ معدل نمو الشركات الكينية في مصر 10.20%.

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.