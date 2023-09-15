إجلاء سكان 11 عمارة في كرموز بسبب العقار المائل بالإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية خلال الساعات القليلة الماضية، انهيار عقار خالٍ من السكان، ما أدى إلى ميل عقار مجاور له، الأمر الذي تبعه مخاوف على العقارات المجاورة نتيجة لهذا العقار المائل، وعليه تم إخلاء 11 عقارا مجاورا لهما بشارع المندرة بمنطقة كرموز نطاق حي غرب الإسكندرية.

تعود قصة العقار المائل في الإسكندرية، إلى انهيار أحد العقارات بمنطقة كرموز مكون من 4 طوابق وأرضي بالمنطقة دون إصابات، كونه خالٍ من السكان وصادر له قرار هدم منذ عام 2016، وتبعه حدوث ميل شديد لعقار مجاور مكون من أرضي 9 أدوار علوية، ومبني دون ترخيص وصادر له قرار إزالة.

5 أسر في العقار المائل بالإسكندرية

وبحسب بيان رسمي صادر من حي غرب الإسكندرية، فإن العقار المائل في الإسكندرية، يقطن به 5 أسر، وتم إنزالهم بأمان دون إصابات أو وفيات.

تبعيات العقار المائل في الإسكندرية

وتمثلت تبعات العقار المائل في الإسكندرية، في إخلاء 11 عقارا مجاورا من السكان دون المنقولات، لحين هدم العقار المائل، وذلك للحفاظ على حياتهم، وجارٍ نقل الأسر إلى أحد المدارس بالمنطقة وتقديم لهم الرعاية الكاملة.