قافلة «ستر وعافية» تقدم خدماتها لـ80 ألف مواطن في بني سويف خلال يومين

تستهدف قافلة «ستر وعافية 24» خدمة أهالي قرية سدس الأمراء في محافظة بني سويف لليوم الثاني، إذ استطاعت تقديم خدمات لأكثر من 80 ألف مواطن على مدار يومين.

وقدّمت كل أشكال الدعم المتنوعة والمعهودة بها قوافل ستر وعافية، منها توزيع 40 كرسيا متحركا للفئات الأكثر احتياجًا.

وسددت الديون عن الغارمين، وقدّمت القوافل الكشف المجاني ووفرت الأدوية للمرضى ووزعت الملابس على الأطفال وقدّمت أنشطة متنوعة ووزعت أكثر من 250 كرسيا متحركًا لذوي الهمم.

ونظّمت كرنفالات للأطفال وقدّمت توعية المواطنين لتجنب الوقوع في فخ الغارمين، وقدّم التحالف الوطني للعمل الأهلي عيادات طبية في مختلف التخصصات بالمجان للمواطنين الذين عبروا عن حبهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، وقدّموا له الشكر، ويستمر التحالف الوطني للعمل الأهلي في تقديم خدماته وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.