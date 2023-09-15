رئيس «الأحرار الاشتراكيين»: الدعم المصري لليبيا يؤكد أن القاهرة دار العروبة

ثمن الكاتب الصحفي طارق درويش، رئيس حزب «الأحرار الاشتراكيين» مجهودات الدولة المصرية المبذولة لإغاثة الأشقاء الليبيين، بعد أن ضرب الإعصار دانيال شرقي البلاد، وتسبب في غرق عدد من المدن والأحياء السكنية، مما أدى إلى وفاة الآلاف من الشعب الليبي وتشرد عدد من الأسر.

دور مصر في دعم الأشقاء العرب

وقال الكاتب طارق درويش، خلال تصريحاته لـ«الوطن» إن توجيهات القيادة السياسية لدعم الأشقاء في ليبيا، خلال محنتهم، يأتي انطلاقا من دور مصر القومي في دعم الشعب العربي، حيث تعد مصر منذ الخليقة دار العروبة، ملأها الأمن في كافة المحن والأزمات سواء كانت داخلية أو خارجية».

مصر الحضن الحاضن للأمة العربية

وتابع رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين قائلا «حرص مصر على تقديم الدعم اللوجستي للشعب الليبي من خلال تنظيم جسر إمدادات يشتمل على مساعدات طبية وفرق إنقاذ بشرية وسط صمت دولي، يؤكد أن مصر الصدر الحاضن للأمة العربية وملجأها في كافة الأزمات».

واختتم رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين حديثه، معربا عن استنكاره لمنظمات المجتمع المدني الدولية من موقفها الصامت لما يحدث على الأراضي الليبية، متمنيا الأمن والسلام للشقيقة ليبيا.