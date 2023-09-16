مصرع طفل غرقا جرفته المياه أثناء السباحة بالشيخ زويد

لقي طفل مصرعه غرقا بساحل بحر الشيخ زويد، مساء أمس، بعد أن جرفه التيار للداخل وسط الدوامات والأمواج المرتفعة

فشل محاولات إنقاذ طفل غرق في البحر

قال مصدر طبي بمستشفى الشيخ زويد المركزي في بيان له، إنه فشلت اليوم محاولات إنقاذ طفل غرق في بحر الشيخ زويد، بسبب ارتفاع أمواج البحر وتكاثر الدوامات.

وأضاف المصدر أن الغرق جاء نتيجة ابتلاع الطفل رمال ومياه، أغلقت مجرى التنفس بالكامل، وتوقفت عضلة القلب بالكامل.

مديرية أمن شمال سيناء تتلقى إخطارا بالحادثة

وكانت مديرية أمن شمال سيناء قد تلقت إخطارا من مستشفى الشيخ زويد يفيد، بوفاة طفل يدعى عبد الرحمن أيمن أبو شامة، تلميذ في الصف الثاني الإعدادي، بمدرسة الشيخ زويد، بحي الكوثر، وذلك أثناء السباحة

وقامت قوات الشرطة بكتابة المحضر الرسمي بالواقعة، واستخراج تصريح الدفن، بعد العرض على النيابة، وإنهاء التحقيقات، لإمكانية دفنه

فريق الإنقاذ يحذر من السباحة بسبب التقلبات المناخية

وكان فريق الإنقاذ بساحل البحر بمحافظة شمال سيناء، التابع لمديرية الشباب والرياضة، حذر الأهالي خاصةً، الشباب من السباحة في البحر هذه الأيام لوجود تقلبات مناخية، ودوامات متكاثرة بسبب الرياح التي تضرب المنطقة الساحلية في بعض الأحياء، والتي تؤدي إلى ارتفاع موج البحر وتكاثر الدوامات الخطرة على طوال الشاطئ.