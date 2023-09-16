شهدت أسعار الحديد اليوم السبت 16-9-2023 استقرارا نسبيا في سعر الطن في ظل متابعة أسعار الحديد من قطاع كبير من المواطنين والتجار للتعرف على مستجدات الأسعار التي تتغير بشكل يومي.

أسعار الحديد اليوم السبت 16-9-2023

وتستعرض «الوطن» أسعار الحديد اليوم السبت 16-9-2023، وفق آخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر حديد عز اليوم

شهد سعر حديد عز اليوم السبت استقرارا في الطن الواحد، حيث سجل اليوم 36 ألفا و129 جنيها للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك» وذلك بعدما شهد انخفاضا كبيرا خلال الأيام الماضية.

سعر الحديد الاستثماري

واستقر سعر الحديد الاستثماري اليوم السبت، ليسجل 34 ألفا و875 جنيها للطن، «سعر بيع للمستهلك».

سعر الأسمنت اليوم

كما شهد سعر الأسمنت اليوم السبت 16-9-2023 تراجعا، بقيمة 38 جنيها في الطن الواحد مقارنة بأسعاره أمس الجمعة، «سعر بيع للمستهلك»، ليسجل اليوم 1951 جنيها.

أسعار الحديد عالميا

وعن سعر الحديد اليوم الأحد عالميا حسب آخر تحديث للأسعار، فإنّ متوسط سعر حديد التسليح اليوم السبت 538 دولارا في الطن الواحد، أما متوسط سعر البليت اليوم 480 دولارا للطن الواحد.