تداول 8 آلاف و630 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أنَّ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، 630 شاحنة و145 سيارة، وشملت حركة الواردات 3 آلاف طن بضائع، 385 شاحنة و107 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 5 آلاف طن بضائع، 245 شاحنة و38 سيارة.

تداول 2400 طن بضائع

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة دليلة، كما شهد ميناء نويبع تداول 2400 طن بضائع و296 شاحنة من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لثلاث سفن وهي: آيلة، بريدج وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 839 راكبًا بموانيها.