أبرز معلومات عن قرية «سدس الأمراء» التي زارها الرئيس: تصدت للرومان واحتضنت الفتح الإسلامي

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عددا من المشروعات القومية بمحافظة بني سويف، وزار الرئيس قرية «سدس الأمراء» التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، وهي من القرى التاريخية والشهيرة، وتمتلك تاريخا طويلا امتد عبر عصور تاريخية مختلفة، وكانت شاهدا على الفتوحات الإسلامية، وطرد الرومان.

سبب تسمية القرية بـ«سدس الأمراء»

وتم إطلاق اسم سدس الأمراء على القرية عام 93 هجرية، عقب فتح عمرو بن العاص مصر، ومطاردة الرومان في صعيد مصر، حيث يقول محمود دسوقي أحد أبناء القرية: تاريخنا نرويه لبعضنا من جدود الجدود، حيث قاد 6 أمراء بينهم الأمير أحمد ابن شديد والذي جاء إلى مصر مع عمرو بن العاص، لمطاردة الرومان وانتصر عليهم، وبقي في القرية، لذا جرى إطلاق اسم سدس الأمراء على بلدنا، وبقي بقريتنا وبنى مسجدا ومات داخلها ودُفن بجواره في مقام سُمي مقام الأمير أحمد بن شديد، لافتًا إلى أن القرية تشتهر بالأضرحة والمقامات، وحتى وقت قريب كان بها عدد من الأبار الأثرية القديمة.

حياة كريمة تُسعد أهالي قرية سدس الأمراء في بني سويف

وأضاف محمد دسوقي: القرية كانت تعاني من تهالك البنية التحتية، قبل أن تفاجئنا المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والفضل لله وللرئيس السيسي في تلك المبادرة، التي حولت مسار قريتنا تمًامًا، وأدرجتها في المبادرة وانهالت علينا المشروعات الخدمية من سوق حضاري وموقف سيارات آدمي، ومجمع خدمات حكومية متكامل، ومجمع زراعي يضم وحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعي وجمعية زراعية ومركز تجميع ألبان، ووحدة إطفاء ووحدة إسعاف وغيرها من المشروعات التي لا حصر لها.

مشروعات في كل مكان

وأضاف أشرف مسعود، أحد أهالي القرية: والله ما كنا مصدقين أول ما أطلقوا المبادرة وقالوا هنعمل مشروعات عندكم منذ عامان، إلا أن ما رأيناه فاق الوصف، أعمال تتم على قدم وساق، الانتهاء من مجمع الخدمات الحكومية والذي يضم سجل مدني ومكتب بريد ومكتب للتضامن الاجتماعي والتموين وغيرها من المصالح الحكومية التي تخدم القرية، كذلك مركز شباب يتم تطويره على أعلى مستوى، فضلا عن وحدة طب أسرة تم تطويرها وغيرها من المشروعات".

وقال الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، إن سكان القرية يتخطى عددهم الـ30 ألف نسمة تقريبًا، مشيراً إلى أن سدس الأمراء، من القرى التاريخية والشهيرة في المحافظة، لما تمتلكه من تاريخ طويل امتد عبر عصور طويلة، أهمها في الفتوحات الإسلامية، وطرد الرومان والانتصار عليهم.

وأضاف محمد هاني، سدس الأمراء قرية تاريخية تصدت للرومان واحتضنت الفتوح الإسلامية وحياة كريمة حولت مسارها، لافتا ً إلى أن القرية يعود تسميتها إلى عام 93 هجرية، عقب فتح عمرو بن العاص مصر، ومطاردة الرومان في صعيد مصر.