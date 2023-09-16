خبير اقتصادي: الصعيد شهد تطويرا شاملا في الخدمات والطرق والسكة الحديد

قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن الصعيد على مدار السنوات الماضية كان يعاني مشكلتين أساسيتين، الأولى تكمن في ضعف شديد لكل الخدمات الموجودة في محافظات إقليم الصعيد، والمشكلة الثانية هي كون هذه المحافظات طاردة للعمال وغير جاذبة للاستثمار.

التحديث الشامل والتطوير الكامل

وأضاف «أنيس»، خلال مكالمة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنه لكي يكون هناك تنمية شاملة في محافظات إقليم الصعيد كان لابد من التركيز على التحديث الشامل والتطوير الكامل لكل الخدمات الموجودة في هذه المحافظات، فأصبح هناك تطوير في خط السكة الحديد سواء فيما يتعلق بكفاءة المحطات أو العربات أو أمن وسلام المزلقانات وغيرها.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الطرق البرية الرابطة بين محافظات الصعيد كان ضعيف الكفاءة إلى أقصى مدى، ويجري تطوير طريقي شرق النيل وغرب النيل، ومع اكتمال هذا التطوير سيتحول الطريقان إلى طرق سريعة وفقا للمعايير الدولية مثل باقي الطرق التي جرى إنشاؤها في السنوات الثماني الماضية.

إنشاء طرق عرضية

ولفت أن هناك طرقاً عرضية على النيل تربط شرق وغرب النيل في كل مسافة متقاربة، كما يوجد تطوير شامل للخدمات المقدمة للمواطنين والمرتبطة بالصحة والتعليم وخدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.