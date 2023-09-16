الدفاع المدني الجزائري: إطفاء 18 حريقا من أصل 20 في غابات ولاية بجاية

أعلن الدفاع المدني الجزائري، أنه قواته تمكنت من إطفاء 18 حريقا من أصل 20 في ولاية بجاية شرقي البلاد، اليوم السبت، بحسب نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

وكان حريقا هائلا اندلع أمس، في أعالي غابات الساكت بإقليم بلدية بجاية، واتسعت مساحة النيران، نحو المناطق المأهولة بعش الباز وبوليماط، ووصلت ألسنة اللهب إلى الحدود مع بلدية توجة.

وتواصل فرق الحماية المدنية عملية الإطفاء، وتطوع المواطنون لمساعدة أفراد الحماية المدنية لمنع تقدم ألسنة النيران ومنع وصولها إلى المنازل.