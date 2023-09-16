الحدود الدنيا للكليات في مختلف التخصصات لتنسيق الجامعات 2023

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات الحكومية، الحدود الدنيا للكليات المختلفة لطلاب الشعبتين العلمي والأدبي، من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، موضحة أنه بذلك تم ترشيح أكثر من 675 ألف طالب وطالبة على الكليات والمعاهد المختلفة، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الحدود الدنيا لجميع كليات مصر في تنسيق الجامعات 2023

أوضحت الوزارة، أنه يمكن للطلاب الاطلاع على كل الحدود الدنيا للكليات بالدرجات للشعبة العلمية والأدبية، من خلال هذا الرابط

الشعبة العلمية «علوم ورياضة»

- الطب 374.5

- طب الأسنان 373.0

- الصيدلة 367

- العلاج الطبيعى 369.5

- الطب البيطرى 352.5

- الهندسة 348.5

- التمريض 330.5

- هندسة البترول 386.0

- العلوم «رياضة» 291.0.. و«علوم» 327.0

- الآثار 301.5

- الألسن 304.0 «رياضة»

- الإعلام 292.0 «رياضة»

- الاقتصاد والعلوم السياسية 327.0 «علوم».. و«رياضة» 314.5

- الزراعة 269.0 «رياضة»

- الآداب 244.5

- التجارة 283.0

- الحقوق 250.5

- الخدمة الاجتماعية 236.5

- التربية 241.0 «رياضة»

- التربية النوعية 205.0

- الاقتصاد المنزلى 239.1

- التربية الفنية 222.0

- التربية الرياضية بنين 205.0

- التربية الرياضية بنات 205.0

- التخطيط العمرانى 342.0

- علوم الملاحة 345.0

الشعبة الأدبية

- الآثار 331.5- الألسن 346.5

- الإعلام 343.0

- الاقتصاد والعلوم السياسية 354.5

- الآداب 268.0

- التجارة 288.0

- الحقوق 259.0

- الخدمة الاجتماعية 240.0

- التربية الفنية 241.0

- التربية النوعية «موسيقية» 211.5

- التربية الرياضية بنين 212.0

- التربية الرياضية بنات 205.0

- السياحة والفنادق 246.0