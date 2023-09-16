«الإدارية العليا» تؤيد خفض درجة موظفة لخروجها عن مقتضى الواجب

رفضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المُقدم من مفتش آثار درجة أولى بالإدارة العامة للآثار، بالخفض إلى وظيفة من المستوى الأدنى مباشرة، وذلك لخروجها عن المقتضى الوظيفي.

الخروج عن المقتضى الوظيفي

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 30/10/2017 أقامت النيابة الإدارية دعواها رقم 40/6 ق أمام المحكمة التأديبية للتربية والتعليم وملحقاتها وتقرير الاتهام، ومذكرة ضد الطاعنة وهي تعمل مفتش آثار درجة أولى بالإدارة العامة للآثار ونسبت إليها وآخرين خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي، وظهرت بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة وذلك بأن

1- خلال الفترة من 25/6/2015 وحتى 16/2/2016 بوصفها السابق وبدائرة عملها لم تؤدي العمل المنوط بها بأمانة وخرجت على مقتضى الواجب الوظيفي بأن حررت طلب إجازة خلال المدة من 1/12/2015 وحتى 7/12/2015 وتوقيعها على الطلب باسم المذكورة وعرضته على مدير عام الإدارة حال سفر المذكورة إلى الخارج.

2- أعدت إخلاء طرف لإحدى السيدات يوم 16/2/2016 حال عدم تواجدها بمقر العمل وسفرها للخارج خلال الفترة من 16/1/2016 وحتى 20/2/2016 وعرض على المدير ووقع عليه.

3- عرض طلب إجازة مقدم من إحدى السيدات بدون مرتب لمدة عام من 16/2/2016 لرعاية أسرة وإرساله إلى شئون العاملين مركزي في 12/1/2016 حال وجود طلب مسبق من المذكورة بإجازة دون مرتب لمدة 3 سنوات من 1/1/2016 وإرساله إلى مكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار برقم 830 في 24/12/2015.