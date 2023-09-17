مصرع طفل صعقا بالكهرباء داخل حظيرة مواشي بالغربية

لقي طفل في العقد الأول من العمر مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء تواجده داخل حظيرة دواجن في منزله بقرية كفر النصارية التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

مصرع طفل في الغربية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، وغرفة عمليات الإسعاف، بلاغا من الأهالي بمصرع طفل صعقا بالكهرباء داخل حظيرة بمنزله بقرية كفر النصارية بدائرة مركز شرطة كفر الزيات.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع طفل يدعى «محمد الفقي»، طالب بالصف السادس الابتدائي، صعقا بالكهرباء أثناء تواجده داخل حظيرة دواجن، من أجل تقديم الطعام لهم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام.

التصريح بدفن الجثة

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.