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«الصحفيين»: زيادة بدل التكنولوجيا إلى 4 آلاف جنيه بعد توجيه الرئيس السيسي

كتب:

سهيلة هاني
04:02 م | السبت 16 سبتمبر 2023
نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين

قال محمد خراجة أمين صندوق نقابة الصحفيين، إنه سيتم زيادة بدل تكنولوجيا الصحفيين إلى 4 آلاف جنيه، بالنسبة الموجودة بالفعل في الموازنة الحالية للدولة، مؤكدا أن قرار الرئيس السيسي، بزيادة البدل، جاء في وقته لمواجهة غلاء معيشة، ونتوجه بالشكر إلى الرئيس السيسي، على هذا الدعم للصحفيين.

أضاف «خراجة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن نقابة الصحفيين تتوجه بالشكر إلى الرئيس السيسي، على هذا التوجيه، وننتظر سرعة التنفيذ، وسوف ينعقد المجلس خلال أيام للتواصل مع وزارة المالية، لمعرفة موعد تطبيق توجيهات الرئيس السيسي.

زيادة بدل الصحفيين 

وأوضح أمين صندوق نقابة الصحفيين أن سرعة تطبيق التوجيه الرئاسي بزيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، أمر مهم لكل الأعضاء، ويسهم في تخفيف الأعباء، وفق القرار الموجود بالموازنة الذي يفيد بزيادة البدل بشكل سنوي بنسبة 20%.

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بقلم سهيلة هاني