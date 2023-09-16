مواطن للرئيس السيسي: هناكلها بعيش وملح وهنكمل معاك المسيرة

وجَّه أهالي محافظة بني سويف الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على القرارات العاجلة والمهمة التي اتخذها خلال زيارته للمحافظة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية.

أهالي الصعيد بشكل عام وبني سويف بشكل خاص يساندون جهود الدولة

وقال أحمد خليل، من أهالي المحافظة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أهالي الصعيد بشكل عام وبني سويف بشكل خاص يساندون جهود الدولة بقيادة الرئيس السيسي من أجل إحداث نهضة تنموية حقيقية، والجميع مستعد أن يأكل العيش والملح فقط ويصبر حتى يستكمل الرئيس جهود الإصلاح والنهضة والتنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف «خليل»: «أقول للرئيس إن استقرار وبناء البلد مهم جدا ولن نسمح لأحد من القوى الخارجية أن يتحكم في مصير دولتنا العظيمة وسننهض بمصر بقيادة الرئيس الشهم الذي يفكر ويهتم بكل فئات الشعب المصري دون فئة بعينها، حيث اهتم بجميع الملفات مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والري وتبطين الترع والطرق والكباري، وكل قطاعات الدولة شهدت اهتماما ملحوظا».

مبادرة حياة كريمة استفاد منها نصف الشعب المصري على الأقل

وأوضح المواطن أن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري استفاد منها نصف الشعب المصري على الأقل وهي مبادرة القرن التي أحدثت فارقا حقيقيا في جميع قرى الريف المصري، لذا سنكمل المسيرة ونقف خلف الرئيس نعضضه وندعمه حتى تكون مصرنا الحبيبة على مصاف الدول المتقدمة.