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المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات

كتب:

فهد فكري بلوم
05:55 م | السبت 16 سبتمبر 2023
محكمة جنايات سوهاج

محكمة جنايات سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، حكما بمعاقبة «ج. ج. م» بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الشابو المخدر والميثامفيتامين بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم، بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، وأحمد عصمت الزيني بأمانة سر صلاح تمام.

ضبط متلبسا بالشابو والمثامفيتامين

تعود أحداث الواقعة إلى بداية العام الجاري بدائرة مركز جرجا جنوب سوهاج، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا، بورود معلومات لضباط المباحث بقيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين وترويجه على عملائه من المتعاطين.

عقب تقنين الإجراءات والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم القبض على المتهم وبحوزته الميثامفيتامين المخدر، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة جنايات سوهاج والتي أصدرت حكمها المتقدم.

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