مواطن للرئيس السيسي: «هنكلها بعيش وملح» وهنكمل معاك المسيرة

وجه أهالي محافظة بني سويف الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على القرارات العاجلة والهامة التي اتخذها خلال زيارته للمحافظة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية.

مواطن للرئيس.. هنكلها بعيش وملح وهنكمل معاك المسيرة

وقال أحمد خليل من أهالي المحافظة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن إهالي الصعيد بشكل عام وبني سويف بشكل خاص يساندون جهود الدولة بقيادة الرئيس السيسي من أجل إحداث نهضة تنموية حقيقية، والجميع مستعد يأكل عيش وملح فقط، ويصبر حتى يستكمل الرئيس جهود الإصلاح والنهضة والتنمية، وبناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف أحمد خليل، أقول للرئيس أن استقرار وبناء البلد أمر هام، ولن نسمح لأحد من القوى الخارجية أن يتحكم في مصير دولتنا العظيمة، وسننهض بمصر بقيادة الرئيس الشهم، الذي يفكر ويهتم بكل فئات الشعب المصري دون فئة بعينها، حيث اهتم بجميع الملفات مثل «الكهرباء والمياه والصرف الصحي والري وتبطين الترع والطرق والكباري».

حياة كريمة لتطوير الريف المصري استفاد منها نصف الشعب المصري

وأوضح أحمد خليل، أن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري استفاد منها نصف الشعب المصري على الأقل، وهي مبادرة القرن التي أحدثت فارقا حقيقيا في جميع قرى الريف المصري، لذا سنكمل المسيرة ونقف خلف الرئيس وندعمه حتى تكون مصرنا الحبيبة في مصاف الدول المتقدمة.