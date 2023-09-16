سكرتير عام «الغد»: قرارات الرئيس جاءت في توقيت فارق.. وانتصرت للفلاح

ثمن إسماعيل محمد سكرتير عام حزب الغد، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بشأن دعم المصريين خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف، والتي جاء على رأسها رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة علاوة المعيشة، وغيرها من القرارات المهمة.

وقال سكرتير عام حزب الغد، في بيان له منذ قليل، إن حزمة أن القرارات التي أعلنها الرئيس اليوم، تؤكد أن المواطن أولى اهتمامات الدولة، ويأتي على رأس أولويات القيادة السياسية، مشيرا إلى أنها جاءت في توقيت فارق للغاية بالتزامن مع الظروف الاقتصادية التي خلفتها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن الرئيس حرص من خلال كلمته على بث الأمل والثقة في قدرة الشعب المصري لتجاوز أعباء المرحلة الراهنة والتي لم تدخر الدولة فيها جهدا لاحتواء الآثار السلبية وفق القدرات والإمكانيات المتاحة، مؤكدا أن الرئيس لن يدخر جهدا لكشف شواغل الشارع المصري، والعمل من أجل احتواء آثارها على الحياة المعيشية.

سكرتير عام الغد: قرارات الرئيس تعزز من منظومة الحماية الاجتماعية

وأضاف سكرتير عام حزب الغد، أن تللك القرارات تعزز من منظومة الحماية الاجتماعية وحق المواطن المصري في الحصول على حياة كريمة كريمة، والفئات الأولى بالرعاية على وجه الخصوص، والتي تضمنت زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالى 5 ملايين أسرة، مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالى 11 مليون مواطن.

«الغد»: قرارات الرئيس انتصرت للفلاح المصري

وأوضح أن القرارات انتصرت للفلاح المصري لتمكينه من مواصلة دوره في مسيرة التنمية وعدم التضرر من التغيرات العالمية بتوجيه قيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022 وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.