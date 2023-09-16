شروط القبول بالمدن الجامعية في جنوب الوادي للعام الجامعي 2023- 2024

اعتمد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، قواعد قبول الطلبة والطالبات للسكن بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2023 / 2024، والذي اشترط بأن يقبل بالسكن كل من سجل على موقع الزهراء لإدارة المدن الجامعية وحقق الشروط.

شروط الالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة جنوب الوادي

- يتم تسكين الطالبات القدامى المقيمات العام السابق والحاصلات على تقدير «ممتاز – جيد جداً» بجميع الكليات

- تسكين الطالبات الجدد مواليد 2006 بالكامل جميع الكليات وشهور «12 – 11 – 10 – 9 – 8» من مواليد 2005 بجميع الكليات.

- تسكين الطلبة القدامى المقيمين العام السابق والحاصلين على تقدير «ممتاز – جيد جداً» بجميع الكليات.

- تسكين الطلبة الجدد مواليد 2006 بالكامل جميع الكليات وشهور «12 – 11 – 10 – 9 – 8» من مواليد 2005 بجميع الكليات.

رسوم الإقامة الشهرية لطلاب المدن الجامعية

- بالنسبة لطريقة دفع رسوم الإقامة بالمدن الجامعة «أول قسيمة»، يمكن لجميع الطلاب المحققين لشروط الإقامة بالمدن الجامعة سابقة الذكر دفع مبلغ «485 جنيه» من خلال جميع قنوات الدفع الإلكتروني - علماً بأن الرسوم الشهرية بعد ذلك هي 350 جنيه إقامة بالتغذية.

- يتم تسكين الطلاب المسددين رسوم أول قسيمة بدءاً من يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023.

فتح باب التقدم للسكن بالمدن الجامعية للطلاب الجدد «المرحلة الثالثة»

وأشار الدكتور بدوي شحات نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب، أنه سيتم فتح باب التقدم للسكن بالمدن الجامعية للطلاب الجدد «المرحلة الثالثة فقط» لمدة أسبوع، يبدأ من السبت الموافق 16 سبتمبر ،2023 وحتى يوم الخميس 21 من الشهر ذاته.

استقبال الالتماسات من الحالات الاجتماعية الصعبة

جرى تكليف الإدارة العامة للمدن الجامعية، باستقبال طلبات الالتماسات من يوم الأربعاء الموافق 13/9/2023، وحتى يوم الأربعاء الموافق 4/10/2023، المقدمة من الحالات التي لم تنطبق عليها شروط الإسكان الطلابي، وهم في حاجة ماسة للسكن، نظرا للظروف الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وفرز هذه الحالات وعمل قائمة بالمقبول منهم لعرضهم على اللجنة للموافقة على تسكينهم في الاجتماع القادم.